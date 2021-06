GP França F1, Max Verstappen: “melhoramos muito, mesmo durante a sessão | AutoSport

Max Verstappen terminou o primeiro dia de ação em pista, como o piloto mais rápido. Suplantou os dois Mercedes na segunda sessão de treinos livres, com uma vantagem de 0.008s a Valtteri Bottas. Christian Horner, durante o TL2 afirmou que a equipa alterou o set up do carro, mas sem explicar ao pormenor o quê.

Para o neerlandês, o ritmo foi subindo ao longo da sessão e ficou mais contente com o carro no final do dia.

“Penso que melhorámos muito, mesmo durante a sessão. O primeiro treino livre não correu como planeado, o TL2 não começou bem, mas durante o segundo stint senti o carro muito melhor e a ligação foi muito melhor”.

O piloto neerlandês sentiu algumas dificuldades com algum vento, especialmente nas curvas de média velocidade, mas acha que foi um bom dia de treinos e que está tudo preparado para amanhã serem competitivos.

“A pista é muito aberta e há muito vento, por isso não é fácil colocar uma boa volta. Penso que no geral foi um bom final do dia, por isso podemos ser competitivos amanhã. Não é fácil conseguir velocidade a meio das curvas, mas no final do dia temos de nos contentar com isso. Encontraremos uma boa solução para isso”.