GP França F1, Max Verstappen: “Faltou-nos aderência na qualificação” | AutoSport

Max Verstappen terminou a qualificação em segundo lugar. Quem viu o T3 ficou com a impressão que a Red Bull tinha vantagem, mas na qualificação foi a Ferrari a levar a melhor. Verstappen não estava muito satisfeito com o resultado e acima de tudo com a falta de aderência do carro na qualificação, que o deixou sem argumentos para responder a uma Ferrari mais forte e com uma estratégia bem gizada:

“TL3 não é a qualificação. Faltou-nos aderência na qualificação. Foi mais complicado do que eu esperava, mas no geral penso que temos um bom carro para a corrida de amanhã. Somos rápidos nas retas por isso esperamos poder usar isso a nosso favor amanhã. Vamos ver como corre, até porque amanhã estará um pouco mais quente, mas os Ferrari tem sido muito rápidos.”