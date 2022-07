GP França F1, Max Verstappen: “Azar para Charles [Leclerc]. Espero que ele esteja bem” | AutoSport

Max Verstappen venceu o Grande Prémio de França e alargou a vantagem para o rival da Ferrari, Charles Leclerc, que teve um acidente enquanto liderava. O neerlandês confirmou o bom ritmo que sentiu durante a corrida, mas admitiu que seria sempre muito difícil fazer frente ao monegasco, devido às condições climatéricas e da pista:

“Penso que tivemos muito bom ritmo desde o início, estava a colocar constante pressão no Charles [Leclerc], mas segui-lo aqui, com este calor, com os pneus a sobreaquecerem demasiado foi dificil. Eu nunca consegui concluir a manobra, apenas uma vez, na Curva 11, mas tentámo-nos manter calmos, e por perto. Claro que parei um pouco mais cedo e desde aí nunca sabes o que vai acontecer na corrida, mas o carro foi rápido hoje. Azar para Charles [Leclerc]. Espero que ele esteja bem”.

“Desde esse momento [acidente de Lelcerc] apenas fiz a minha própria corrida, geri os meus pneus e devido ao grande comprimento da pit-lane, não podiamos fazer outra paragem, então tinhamos de nos manter na pista. Os pneus estavam a desgastar-se muito, mas foi apenas geri-los até ao final”, descreveu o atual Campeão do Mundo. “Tentei apenas fazer o máximo de pontos possível”.

Max Verstappen sai de França com uma vantagem de 63 pontos relativamente a Charles Leclerc e consolida mais um grande passo rumo ao título.

Por Eduardo Moreira