GP França F1, Lewis Hamilton: “Tem sido fim de semana muito duro” | AutoSport

Lewis Hamilton voltou a fazer o que tão bem sabe. Depois de muitas dificuldades nos treinos conseguiu ter uma boa prestação na qualificação para o GP de França, mas admitiu muitas dificuldades.

O piloto da Mercedes nunca esteve muito satisfeito com o equilíbrio do carro durante os treinos e chegou a dizer a certo ponto “algo se passa com este carro” o que imediatamente levantou suspeitas pois para este fim de semana a Mercedes trocou os chassis a ambos os pilotos com Valtteri Bottas a ficar com o chassis que era de Hamilton e o britânico a usar um chassis já usado no ano passado. Mas o heptacampeão fez questão de refutar as teorias da conspiração:

“Fico muito contente com este resultado pois permite terminar com as suspeitas de que os carros são diferentes. Tem sido um fim-de-semana realmente difícil. Mentalmente, não fisicamente. O desafio tem sido levar este carro para um bom compromisso e as mudanças que fiz no carro foram satisfatórias, apesar de termos mudado muita coisa durante o fim de semana. Max fez um excelente trabalho hoje, tem sido incrivelmente rápido, tem um motor novo este fim-de-semana, por isso temos de dar tudo por tudo.”