GP França F1, Lewis Hamilton: “pelo menos estamos na luta” | AutoSport

Lewis Hamilton foi batido por Valtteri Bottas e Max Verstappen nas duas sessões de treinos livres, mas após o TL2 do GP de França o britânico disse que as diferenças no carro entre Paul Ricard e Baku não eram muitas, que ainda tinha problemas para lidar.

“Não noto muita diferença [entre Mónaco/Baku e França], para ser honesto. A posição é um pouco diferente do Mónaco e Baku, mas temos bastantes problemas este fim de semana, possivelmente para toda a gente. Não sei se é a pista, a temperatura ou a pressão mais alta dos pneus, que está mais alta que nunca, ou uma das mais altas. É difícil de dizer, mas estamos a “escorregar”, vai ser uma luta para toda a gente. Estou a olhar para todas as opções, fizemos muitas alterações, mas vamos analisar esta noite, com a esperança que amanhã melhore, mas só saberemos quando sairmos de novo para a pista. Como disse, os tempos não estão mal, estamos perto da frente, pelo menos estamos na luta.”

Em relação aos Red Bull, Hamilton não tem dúvidas que vão estar rápidos e não ficou surpreendido por ver Verstappen na frente da tabela de tempos no final do TL2: “Têm estado na frente e podem ter a certeza que estarão rápidos este fim de semana.”

Em relação à troca de chassis com Bottas, Hamilton não consegue dizer se existe diferença ou não, visto não ter comparação. “É uma pista diferente, por isso é muito dificil saber se existe alguma diferença no chassis.”

Hamilton é no entanto, mais critico em relação aos pneus, dizendo que com qualquer composto sente o carro mal, mas que o composto mais duro talvez possa ser o escolhido para quase toda a gente para começar a corrida, porque aguenta mais as altas temperaturas.

“Sinto-me mal com todos os compostos, mas os duros são possivelmente os que me sinto melhor no carro, porque se comportam melhor com a temperatura daqui, por isso quanto mais macios forem, pior é a condução. Imagino que os duros vão ser os escolhidos por quase toda a gente. Estou à espera que comece, mas não sei qual o composto que se vai comportar melhor. Os macios degradam-se durante uma volta, os médios são mais resilientes, mas não dão tanta aderência, por isso vamos ver.“