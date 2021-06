GP França F1, Lewis Hamilton: “estiveram sempre mais forte no fim de semana” | AutoSport

Lewis Hamilton terminou no segundo posto do GP de França e no entrevista logo após a corrida, avisou que a Mercedes ainda tem um bom carro, mas que hoje perderam muito tempo nas retas e que precisariam de analisar o que se passou.

“Parabéns ao Max, hoje fez um bom trabalho. Eles estiveram sempre mais forte no fim de semana. Depois da dificil sexta feira que tivemos, estou contente com o resultado que obtivemos. Claro que não ganhamos e não estamos na liderança, mas não tinha pneus já no final. Infelizmente perdi a posição, mas ainda assim foi uma boa corrida.

Temos de encontrar ritmo, isso é certo. Na maior parte das vezes, perdíamos tempo nas retas. Temos de analisar a fundo qual é o problema, se é potência ou arrasto, mas ainda temos um bom pacote. Ainda não sei como perdemos a posição hoje. Não sabíamos se iria ser forte ou não [o undercut], mas foi surpreendente perder aderência no pneu da frente tão cedo na corrida. Mas eles tiveram uma melhor estratégia hoje.”

Questionado sobre se manter-se com o mesmo jogo de pneus e nao ter entrado na box para trocar foi a melhor manobra, Hamilton confirmou qu sim, já que o problema estava mesmo no tempo que perdiam em pista.

“Ele já estava muito à nossa frente, a única hipótese que tínhamos era mantermo-nos fora [sem parar], senão não o conseguiria passar na mesma e era muito dificil nas retas. Por isso a única coisa que podíamos fazer era ficarmos fora e esperar que os pneus aguentassem”