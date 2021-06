GP França F1, Lando Norris: “um dos melhores resultados da equipa nesta época” | AutoSport

Conforme já demos conta anteriormente, a McLanren foi uma das equipas que mais ganhou na corrida do GP de França. Mostraram um ritmo de corrida muito forte e escolheram duas estratégias diferentes para cada piloto, acabando com o quinto e o sexto lugar no bolso.

Lando Norris terminou à frente do seu colega e no final, confirmou que não estava à espera de conseguir ser tão forte como foram os dois carros da euqipa.

“Obviamente que estou feliz. Não estava realmente à espera de um 5º lugar no fim do dia, mesmo com uma corrida perfeita. Não pensei que tivéssemos o ritmo que tínhamos. Foi complicado com a gestão dos pneus, mas muito melhor do que esperávamos, o que é sempre uma boa notícia. Uma boa corrida para nós como equipa, um quinto e um sexto, um dos melhores resultados da equipa nesta época. De um modo geral, uma corrida divertida. Espero que possamos continuar assim nas próximas corridas”.