GP França F1, Lando Norris: “os Alpine têm sido muito mais rápidos do que nós durante toda a época” | AutoSport

Lando Norris não conseguiu pressionar Fernando Alonso durante a corrida do GP de França pelo sexto posto da classificação. Norris e Daniel Ricciardo estiveram juntos na perseguição do piloto espanhol da Alpine, no sétimo e oitavo lugar, respetivamente, durante grande parte da corrida, mas Esteban Ocon conseguiu ultrapassar o piloto australiano na fase final da prova, deixando os quatro carros das duas equipas, que lutam entre si pelo quarto lugar no mundial de construtores, em posições intercaladas, com vantagem pontual para a Alpine.

No final da corrida, Norris explicou que não fossem as atualizações da McLaren para a corrida francesa, os dois monolugares da equipa seriam ainda mais lentos do que os Alpine e que comparando os dois carros, o MCL36 foi sempre mais lento do que o A522 dos franceses.

“Penso que teríamos sido ainda mais lentos e terminado numa posição ainda pior se não tivéssemos as atualizações, por isso penso que é muito positivo e que demos um passo em frente. Os Alpine têm sido muito mais rápidos do que nós durante toda a época, apenas cometeram muito mais erros, e fizemos um trabalho muito bom com muitas coisas para estarmos à sua frente. Agora, estar atrás deles é mais realista, e onde merecemos estar com este carro”.

Para o piloto britânico da McLaren os bons resultados em qualificação não acontecem durante as corridas, porque “assim que temos mais combustível e pneus usados, todos os problemas [do carro] são expostos e somos bastante lentos. É preciso um bom ‘pacote’, é preciso que seja bom em qualificação e bom em corrida”.