GP França F1: Lando Norris não gostou da manobra de Pierre Gasly | AutoSport

Lando Norris não apreciou particularmente a manobra de Pierre Gasly, quando o francês se defendeu do ataque do jovem da McLaren. Os pilotos falaram no final sobre o sucedido e deram a sua visão dos acontecimentos.

Para Lando Norris a manobra foi mais agressiva do que deveria ter sido, com o britânico a criticar a última parte da ultrapassagem:

“Talvez ele [Gasly] tenha sido um pouco agressivo demais e precisa de fazer um trabalho melhor da próxima vez”, disse Norris aos repórteres. “Mas muito do que ele fez foi bom. Era apenas aquela última parte que ele estava a tentar demasiado. São corridas e penso que desde que ele não o faça novamente, tudo bem. Estamos a correr e as coisas acontecem. O facto de ele também ter acabado completamente fora da pista é a parte má da situação. Ele forçou-me a sair, mas até ele saiu”.

Do seu lado, Gasly disse: “Eu vi-o e ele estava a chegar muito depressa. Estava muito perto. Tenho a certeza que vocês gostaram! Eles [McLaren] foram muito rápidos. Tentei tudo o que pude, mas não foi suficiente”.

Sobre Norris o ter chamado de idiota no radio, acrescentou: “Sou o primeiro a dizer este tipo de coisas também no calor do momento. Provavelmente, se ele me tivesse feito o mesmo, eu tê-lo-ia chamado da mesma maneira. Foi uma corrida difícil”.

Mas o ambiente entre os dois pilotos não ficou crispado e falaram sobre o assunto no final da prova.