GP França F1, Lance Stroll: “fortemente determinado a recuperar em França” | AutoSport

Depois de ter terminado a corrida do GP do Azerbaijão mais cedo, Lance Stroll espera poder dar continuidade ao bom ritmo apresentado nas ruas de Baku até ao seu acidente. Com os carros a chegarem aos 300Km/h e com curvas de 5 G’s, Paul Ricard vai testar máquinas e pilotos.

“A minha corrida em Baku terminou em desilusão, mas toda a equipa pode tirar vantagem do nosso ritmo de corrida e o ímpeto que o pódio do Sebastian nos deu a todos. Estou fortemente determinado a recuperar em França. Paul Ricard é uma boa pista e testa todos os aspetos de um carro de Fórmula 1, por isso estou ansioso por ver como o AMR21 se apresenta este fim-de-semana”.