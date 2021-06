GP França F1, Lance Stroll: “está-nos a faltar algum ritmo” | AutoSport

Lance Stroll, a exemplo do seu colega de equipa na Aston Martin, não conseguiu sequer ficar perto do top 10 das duas sessões de treinos livres. Segundo o canadiano, embora tivéssemos feito alguns “importantes trabalhos de casa na sexta-feira em Paul Ricard”, faltou mais ritmo: “Aprendemos algumas coisas úteis sobre o equilíbrio do carro e fizemos alguns trabalhos de casa importantes [hoje]. Contudo, penso que está-nos a faltar algum ritmo, por isso vamos olhar para tudo e tentar voltar mais fortes amanhã. O meio do pelotão está novamente muito próximo este fim-de-semana, pelo que pequenos ganhos podem certamente fazer a diferença; é isso que vamos procurar encontrar para a qualificação”.