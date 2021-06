GP França F1: Honda e Renault fornecem novos motores para este fim de semana | AutoSport

Depois de no fim de semana do GP do Azerbaijão a Mercedes e a Ferrari terem fornecido novos motores para as equipas que fornecem, uma mudança agendada, neste fim de semana é a vez da Renault e da Honda procederem à introdução de novas unidades motrizes.

Também esta mudança estava agendada com os motores destes fornecedores a fazerem mais uma prova do que os da Mercedes e Ferrari e, aparentemente sem problemas de fiabilidade ou performance, pois vimos a Red Bull, Alpha Tauri e Alpine a terem boas prestações no exigente traçado azeri.

Tanto Max Verstappen como Sergio Pérez terão motores novos, que deverão ter algumas pequenas atualizações de fiabilidade para ajudar a reduzir as vibrações que os têm impedido de utilizar toda a potência. Esta troca também se aplica à AlphaTauri com Pierre Gasly a ter direito também a um novo motor, embora Yuki Tsunoda não o receba, uma vez que já está no seu segundo, como resultado do incidente durante a qualificação em Imola.

Os pilotos da Alpine também enfrentarão a reta Mistral com novas unidades.