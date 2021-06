GP França F1, Günther Steiner: “fizeram bons progressos, há sempre espaço para melhorar” | AutoSport

A Haas parte para um novo desafio no GP de França, em nono, à frente da Williams. Mesmo sem pontos marcados ainda, Günther Steiner diz que os dois rookies da equipa, sabem mais agora que no Bahrein e que como jovens que são, farão a sua aprendizagem normal, com muito espaço para melhorarem

“Há sempre espaço para melhorias, em todos nós. Estão a melhorar e, como sempre disse desde o início do ano, a certa altura, eles irão de facto aperceber-se do pouco que sabiam na F1 quando começaram no Bahrein. Não sei quando é que isso vai acontecer, mas normalmente há uma altura em que percebemos o que aprendemos, quando somos jovens. Porque com certeza, no Bahrein, eles pensavam que sabiam tudo e depois nas outras corridas pensam “uau, eu sabia tão pouco”. Há surpresas que significa que quanto mais se aprende nas corridas, mais se percebe o quão diferente é. Fizeram bons progressos, há sempre espaço para melhorar e ainda têm um pouco de caminho a percorrer.

Steiner diz ainda que, por serem dois rookies, os Mick Schumacher e Nikita Mazepin estão em desvantagem por não terem um piloto mais experiente que os guie.

“Ambos estão um pouco em desvantagem já que não têm ninguém a quem… nenhuma experiência contra a qual julgar e isso torna a sua aprendizagem mais difícil, mas aprendem mais”.