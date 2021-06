GP França F1: Gestão de pneus e estratégia levaram a Aston Martin aos pontos | AutoSport

Sebastian Vettel e Lance Stroll terminaram o GP de França bem acima dos lugares da grelha de onde partiram, para as 53 voltas ao traçado francês. Conquistaram pontos para cada um de si e para a Aston Martin, que estaria, à partida, longe dos lugares pontuáveis.

Pela terceira corrida consecutiva, a equipa marcou pontos importantes na luta pelo meio do pelotão, que está ultra competitivo. Os dois pilotos fizeram uma excelente gestão de pneus e a estratégia inteligente do pitwall deu mais uma vez os seus frutos.

Sebastian Vettel terminou em 9º, um posto à frente do seu colega de equipa. O alemão levou os pneus duros a durarem 37 voltas, antes de trocar esse composto pelo médio. No final da corrida Vettel disse que, “tivemos de fazer algo diferente com a estratégia de hoje ]Domingo]e funcionou bastante bem, com ambos os carros dentro dos pontos. Infelizmente, saí de pista na primeira parte da corrida, porque estava apenas a forçar um pouco demais e com isso, perdi muito tempo. Se não fosse isso, teria estado mais perto do grupo de carros à minha frente e com pneus mais frescos no final. Assim, talvez pudéssemos ter terminado um pouco mais acima, se as coisas tivessem sido perfeitas. Era difícil ser consistente em condições tão ventosas, que eram difíceis de julgar por todos. Mas fizemos o melhor que conseguimos e foi um desempenho forte de toda a equipa com ritmo de corrida competitivo”.

Lance Stroll começou a corrida com pneus duros, saindo de 19º da grelha, depois de um azar na qualificação. Na partida, Stroll conseguiu progredir bastante no pelotão de carros que iam à sua frente, subindo até ao 15º lugar no final da segunda volta, despachando os carros da Haas e da Williams.

Na fase inicial da corrida, Stroll passou-a atrás de Kimi Räikkönen, mas antes da janela de pit stop abrir era já 13º classificado.

Para o piloto canadiano, “conseguimos extrair um bom ritmo. Paul Ricard é normalmente uma pista com poucas ultrapassagens, mas eu consegui fazer todos as minhas ultrapassagens em pista. As condições eram um pouco complicadas, porque o vento estava a mudar de volta para volta, e havia bastante degradação dos pneus em todos os carros. No final da corrida, muitos pilotos estavam a procurar aderência e pudemos aproveitar para terminar em 10º. Foi um resultado bem merecido e certamente, uma boa estratégia ajudou. Conseguir que ambos os carros entrassem nos pontos é um resultado decente, especialmente porque começámos em 19º. Fizemos progressos com o nosso ritmo de corrida, mas precisamos de melhorar no Sábado, para continuar a nossa consistência na pontuação”.