GP França F1, George Russell: “Eu estava por dentro. Ele não me deixou espaço” | AutoSport

George Russell completou o duplo pódio da Mercedes, o primeiro do ano para a equipa, depois de travar uma duríssima batalha com Sergio Pérez na fase final da corrida. O piloto britânico consumou a ultrapassagem ao mexicano, momentos imediatamente a seguir ao final do Virtual Safety Car, lançado na corrida para tirar o carro de Zhou Guanyu da pista, demonstrando melhor tempo de reação do que o piloto da Red Bull.

O jovem piloto de 24 anos mostrou-se cansado, mas muito feliz com o resultado final, elogiando a performance do W13:

“Estou completamente suado depois de uma corrida longa e dura. O ritmo foi forte. Tivemos dificuldades no reinício da corrida [depois do Safety Car no acidente de Leclerc] e o ‘Checo’ [Pérez] estava sempre em cima de mim, mas fico muito contente por ver aquela bandeira axadrezada e P3”, diz Russell.

No que toca ao incidente em que ambos os pilotos fizeram contacto e Pérez foi obrigado a ir fora da pista, o piloto britânico explicou:

“Vi-o com dificuldades quando o [Carlos] Sainz passou e tinha essa única oportunidade. Eu estava por dentro. As regras são bastante claras: é roda da frente para roda traseira quando se está no interior. Era o que eu tinha, ele não me deixou espaço suficiente, mas mesmo assim, feliz por poder levar para casa este pódio, e um duplo pódio para a Mercedes é ótimo”, concluiu George Russell.

O piloto da Mercedes terminou 11 de 12 corridas nos cinco primeiros até ao momento, tendo conquistado o pódio já em quatro ocasiões.

Por Eduardo Moreira