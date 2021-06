GP França F1, George Russell: “a melhor corrida que alguma vez tive com a equipa” | AutoSport

A Williams terminou mais um GP sem pontuar, mas como disse anteriormente George Russell, não é tão determinante para o futuro da equipa, como se poderia pensar.

George Russell começou a corrida na 14ª posição e terminou em 12º lugar e Nicholas Latifi terminou em 18º, depois de ter largado da 16ª posição. Ambos os pilotos começaram a corrida com pneus médios e fizeram apenas uma paragem, mudando para o composto duro, com Russell a parar na volta 17 e Latifi na volta 18.

Dave Robson, responsável da equipa, afirmou que a chuva que caiu na manhã da corrida, arrefeceu e limpou o piso, tornando a “previsão do desempenho dos pneus um pouco mais difícil. Preferimos definitivamente, fazer apenas uma paragem, mas exigiu alguma gestão cuidadosa para o fazer a um ritmo decente. Tanto George como Nicholas conseguiram fazer isso bem e ambos foram capazes de fazerem voltas rápidas no final da corrida.

Nicholas lutou um pouco durante a segunda parte da corrida, com os pneus a caírem da janela [ótima] durante algum tempo. Infelizmente, isto custou-lhe posições em pista. Entretanto, George conseguiu manter os pneus em boas condições ao longo do stint, terminando num merecido 12º lugar, após uma excelente ultrapassagem ao Tsunoda.”

George Russell, afirmou que mesmo tendo terminado no 12º posto, esta foi uma das suas melhores corridas na Williams: “As condições foram complicadas, e era difícil manter a temperatura nos pneus sem desgastar muito, mas o carro estava bom e fizemos a estratégia funcionar muito bem. Terminar em 12º apenas por nosso mérito é um grande feito e eu diria mesmo que é provavelmente a melhor corrida que alguma vez tive com a equipa.”

Não tão contente com o desenrolar da corrida como Russell, estava Nicholas Latifi, já que “após a primeira volta não tive aderência nos pneus e estava a deslizar durante grande parte da corrida. A cerca de 12 voltas do final algo no carro melhorou e encontrámos algum ritmo, por isso não foi tão mau no final, mas era um pouco tarde demais para causar qualquer impacto. No geral, existem alguns pontos de interrogação, por isso vamos investigar e assegurar que as coisas são melhores para as corridas na Áustria.”