GP França F1: Filme da qualificação | AutoSport

Esperava-se Max Verstappen, mas foi Charles Leclerc a fazer a pole, aproveitando a ‘boleia’ de Carlos Sainz, que tal como Kevin Magnussen(Haas) vão arrancar para a corrida de domingo da última linha da grelha após penalizações devido a novos componentes nas respetivas unidades motrizes.

Sem muito por que lutar, o espanhol ajudou claramente o seu colega de equipa e apesar das manobras terem estado longe de ser perfeitas, alguma coisa devem ter ajudado Leclerc, que na primeira série de voltas colocou de imediato o seu Ferrari na frente fazendo o mesmo na segunda série, melhorando o seu registo, ao contrário de Verstappen, que no final do primeiro setor surgiu com um ‘amarelo’ sinal que dificilmente iria desalojar Leclerc.

E confirmou-se, o monegasco foi mais forte e obteve a 16ª pole da sua carreira.

Sergio Perez (Red Bull RB18) não conseguiu melhor que o terceiro lugar, na frente de Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) com Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) logo a seguir na frente de George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes).

Seguiram-se Fernando Alonso (Alpine A522/Renault), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri AT03/Red Bull), e finalmente Carlos Sainz (Ferrari F1-75) e Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) que como já referimos vão cumprir penalizações na grelha.

Q1: Pierre Gasly eliminado

Recordando a sessão, o fim de semana prometia muito para Pierre Gasly, mas o francês foi eliminado na Q1. Charles Leclerc deu desde cedo bons sinais, ficando 0,6 segundos à frente de Sergio Pérez, mas Max Verstappen também começou bem, mas ficando atrás de Leclerc (0.164). Lando Norris era quarto seguido de Valtteri Bottas, Lewis Hamilton, George Russell, Yuki Tsunoda. Os carros da Alpine foram para a pista e Alonso colocou-se no quinto posto, enquanto Esteban Ocon encontrou um lugar no top 10 na primeira metade da sessão. Carlos Sainz fez uma volta já na segunda metade da sessão e fez o terceiro tempo. Na zona de eliminação estavam Zhou Guanyu, Mick Schumacher, Nicholas Latiti, Sebastian Vettel e Kevin Magnussen, com o último lugar da grelha já garantido, com a troca de unidade motriz neste fim de semana.

A três minutos do fim todos os carros entraram em pista exceto Leclerc, Sainz e Norris. Alex Albon cometeu um erro, fez um pião e ficou à mercê dos adversários, com o 13º para o tailandês da Williams. Russell não melhorou o seu tempo, tal como Tsunoda e Ricciardo. A surpresa veio do lado de Magnussen e Vettel que conseguiram vagas na Q2. De fora ficavam, Gasly, Stroll, Zhou, Schumacher (fez um tempo bom o suficiente para o top 10, mas por o tempo foi apagado por exceder os limites de pista) e Latifi.

Schumacher está a preparar-se para fazer a Q2 pois há dúvidas se o alemão excedeu mesmo os limites de pista.

Q2: Daniel Ricciardo eliminado

Pela Q2 ficaram Daniel Ricciardo (McLaren MCL36/Mercedes), Esteban Ocon (Alpine A522/Renault), Valtteri Bottas (Alfa Romeo C42/Ferrari), Sebastian Vettel (Aston Martin AMR22/Mercedes) e Alexander Albon (Williams FW44/Mercedes). Bom esforço de Albon é a quarta vez este ano que passa à Q2.

A luta pelo top 10 foi renhida na Q2, mas no final Daniel Ricciardo foi um dos pilotos eliminados nesta sessão, tal como Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Alex Albon. Carlos Sainz foi claramente o mais rápido e mostrou que se não fosse a penalização, poderia lutar pela vitória amanhã.

Lewis Hamilton foi o primeiro a colocar um tempo na tabela de tempos na Q2, seguido de George Russell e Alex Albon. Mas Lando Norris foi o primeiro a entrar no segundo 32. Sebastian Vettel intrometia-se entre os dois pilotos da Mercedes, mas Charles Leclerc melhorou o tempo de Norris, numa volta que não foi a melhor do dia. Max Verstappen e Sergio Pérez instalaram-se nos primeiros lugares, com vantagem para Verstappen. Depois das primeiras voltas na Q2, estavam na zona de eliminação Russell, Esteban Ocon, Alex Albon, Yuki Tsunoda, numa altura em que Carlos Sainz (pneus novos) fazia a sua volta e pulverizava o registo de Verstappen, tirando quase um segundo ao tempo do campeão da Red Bull.

Na zona de eliminação estavam Vettel, Russell, Ocon, Albon e Tsunoda. Na boxes ficaram Sainz e Verstappen, sem necessidade de irem para a pista para confirmar a presença na Q3. Alex Albon subiu para décimo, Ocon fez o sexto tempo, mas os tempos caiam em catadupa. Tsunoda e Alonso também melhoraram os seus tempos, assim como Russell, Magnussen e Hamilton. De fora da qualificação ficavam Daniel Ricciardo, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Sebastian Vettel e Alex Albon. No topo da tabela, os dois Ferrari.

Q3: Charles Leclerc faz a pole à ‘boleia’

Surpresa com a eliminação de Pierre Gasly (Alpha Tauri AT03/Red Bull) logo na Q1. As novas evoluções do AT03 deixavam no ar a possibilidade de sensíveis melhorias, mas não passar da Q1 não estava mesmo nos planos.

Charles Leclerc (Ferrari F1-75) obteve a pole-position para o GP de França de Fórmula 1, batendo Max Verstappen (Red Bull RB18), que na sua derradeira tentativa não fez um bom 1º setor, por 0.304s. O neerlandês falhou, mas ainda assim parte da primeira linha da grelha ao lado do monegasco. Já Leclerc, melhorou o seu registo, que já lhe permitia estar na frente, não dando por isso hipóteses aos adversários. É a 16ª pole para o piloto da Ferrari.

Sergio Perez (Red Bull RB18) é terceiro a 0.463s e terá a seu lado Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) que ficou a 0.893, muito longe do que se antevia antes do começo deste fim de semana. Os Mercedes ficaram separados por Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) que suplantou George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) na sua derradeira volta.

Seguiram-se Fernando Alonso (Alpine A522/Renault), Yuki Tsunoda (Alpha Tauri AT03/Red Bull), com Carlos Sainz (Ferrari F1-75) e Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) a ficarem para trás eles que vão ter de cumprir penalizações na grelha.

Nas primeiras tentativas, Charles Leclerc (Ferrari F1-75) aproveitou a boleia de Sainz e colocou-se na frente, 0.008s na frente de Max Verstappen (Red Bull RB18) com Sergio Perez (Red Bull RB18) em terceiro a 0.431s. Seguiram-se os dois Mercedes de George Russell (Mercedes F1 W13/Mercedes) a 1.207s na frente de Lewis Hamilton (Mercedes F1 W13/Mercedes) que ficou a 1.231s. Lando Norris (McLaren MCL36/Mercedes) era sexto a 1.460s, na frente de Fernando Alonso (Alpine A522/Renault) a 2.238s, com Yuki Tsunoda (Alpha Tauri AT03/Red Bull), Carlos Sainz (Ferrari F1-75) e Kevin Magnussen (Haas VF-22/Ferrari) a fechar a lista.