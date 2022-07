GP França F1, FIA mantém-se firme: “as linhas brancas definem os limites da pista” | AutoSport

Por Eduardo Moreira

Apesar de toda a polémica que envolveu os limites de pista no último Grande Prémio, na Áustria, a FIA vai continuar a ser rigorosa este fim-de-semana, em Paul Ricard.

No último GP da Áustria, foram anotados 43 incidentes relativos aos limites de pista, e Lando Norris, um dos pilotos mais afetados, qualificou-os como “um pouco estúpidos”.

“Não se consegue ver as linhas brancas, é apenas adivinhar [onde estão as linhas] e eu obviamente não sou bom a adivinhar”.

Já Max Verstappen, disse que os limites de pista eram uma “piada”, enquanto Christian Horner avisava que o pior estava por vir em Paul Ricard, devido à natureza do circuito.

No entanto, a FIA reiterou a sua posição e esclareceu os pilotos antes do Grande Prémio de França que as “linhas brancas definem os limites da pista”.

As notas do Diretor de Prova, Eduardo Freitas, clarificam tudo, como pode ver a seguir. Os pilotos que não seguirem as instruções serão eventualmente sancionados pelos comissários de corrida.

Limites de pista

Curvas 1 e 2

Qualquer piloto que não consiga ‘negociar’ a curva 2 utilizando a pista, e que passe completamente para a direita do primeiro pino amarelo fluorescente no ‘apex’ da curva, deve manter-se completamente à direita do pino amarelo fluorescente e voltar a entrar na pista conduzindo através das duas matrizes de blocos, passando pela a direita do primeiro e pela a esquerda do segundo.

Curvas 3 a 5

Qualquer piloto que não consiga negociar a Curva 4 utilizando a pista, e que passe completamente pela esquerda do pino amarelo fluorescente no ‘apex’ da curva, deve manter-se completamente à esquerda do pino amarelo fluorescente e voltar a entrar na pista conduzindo à esquerda do bloco da escapatória antes da curva 5.

Curvas 8 e 9

Qualquer piloto que siga em frente na Curva 8 deve voltar a entrar na pista, conduzindo através das quatro matrizes de blocos na escapatória, à esquerda da primeira, à direita da segunda, à esquerda da terceira e à direita da quarta.