GP França F1: FIA analisa asas dianteiras | AutoSport

A saga das asas flexíveis continua e pelos vistos a FIA está agora atenta às asas dianteiras.

Segundo a RacingNews365.com, a FIA está a investigar os elementos horizontais encontrados nas asas dianteiras a fim de verificar se estes se dobram para além dos limites prescritos, com a flexibilidade acrescida dita de proporcionar às equipas uma vantagem de desempenho adicional.

Não há ainda qualquer protesto feito à FIA, mas os responsáveis estão atentos. No entanto, pode tratar-se de uma guerra fria, pois se a flexibilidade da asa traseira, apesar de onerosa, era relativamente simples de resolver, a asa dianteira é outra história. A asa dianteira tem como missão moldar o fluxo de ar para a traseira do carro, sendo um elemento aerodinâmico fundamental para a eficiência do carro. Mudar as caraterísticas das asas dianteiras pode dar dores de cabeça a todas as equipas pelo que a vontade de avançar com mudanças nesse componente do carro deverá ser pouca… ou nenhuma. Veremos o que a FIA decide em relação a este caso, mas com a Red Bull a querer “vingar-se” do caso da asa traseira, e com a Mercedes a ser a principal suspeita no que se refere à flexibilidade da asa dianteira, tudo pode acontecer.