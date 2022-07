GP França F1: Ferrari esclarece confusão sobre a mensagem do pedal de Leclerc | AutoSport

A Ferrari rejeitou qualquer sugestão de que o acidente de Charles Leclerc, no Grande Prémio de França, estivesse relacionado com problemas no pedal, na sequência da confusão desencadeada por uma mensagem de rádio do piloto.

Charles Leclerc perdeu o controle do carro na volta 18, enquanto liderava o Grande Prémio, e exclamou, depois do acidente: “Não consigo acelerar!”.

A sua referência ao pedal, quinze dias depois de ter tido problemas de acelerador, nas fases finais do GP da Áustria, suscitou várias teorias de que a causa do acidente de Leclerc fora um problema semelhante. Essas teorias foram ainda mais alimentadas quando o diretor técnico da Red Bull, Pierre Wache, foi apanhado pelas câmaras, na sala de descanso dos pilotos que sobem ao pódio, a dizer que tinha ouvido no rádio que tinha sido um problema no pedal de Leclerc.

No entanto, mal terminou a corrida, Leclerc admitira que o acidente tinha sido inteiramente culpa sua.

“Não mereço ganhar o campeonato com estes erros”, disse o monegasco.

Por outro lado, o chefe de equipa da Ferrari, Mattia Binotto, confirma que o comentário de Leclerc no rádio estava totalmente relacionado com as suas tentativas de tirar o carro da barreira, depois do acidente, e nada teve a ver com a causa do acidente em si.

“Primeiro, não houve qualquer problema com o pedal, [não teve] nada a ver com a Áustria”, explicou Binotto. “O que aconteceu é um erro genuíno de Charles [Leclerc], coisas que podem acontecer, e penso que elas não retiram o valor dele como piloto. Mas foi um erro genuíno”.

Binotto explicou ainda que as causas dos problemas do pedal na Áustria tinham sido completamente resolvidas:

“Normalmente não discutimos muito os detalhes sobre o que acontece, mas o que sucedeu na Áustria é muito simples. Uma mola que ficou ligeiramente presa. Não mais do que isso. E já pusemos em prática algumas ações para o evitar no futuro”.

Por Eduardo Moreira