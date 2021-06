GP França F1, Fernando Alonso: “um par de décimos de segundo pode mudar muito” | AutoSport

Fernando Alonso não consegue ainda responder o porquê da diferença de ritmo entre o GP de Portugal e os seguintes, especialmente nos citadinos, mas pensa que a mudança para um traçado mais típico, possa trazer de volta os bons momentos.

“Todos nos questionávamos: o que estava a acontecer no Mónaco e em Baku? Ainda não temos todas as respostas, mas parece mais normal o nosso nível de competitividade aqui, e isto é uma coisa positiva para o resto do ano, com certeza”.

Alonso terminou o TL2 a apenas 0.5s do melhor tempo, que pertenceu a Max Verstappen e diz que a equipa aproveitou os treinos para fazer algumas alterações na afinação do monolugar.

“Sim, fomos rápidos, fomos rápidos hoje. Senti-me bem no carro, experimentámos algumas afinações diferentes no FP1 e FP2. Ainda não é uma resposta clara, mas sim, parece funcionar bem até agora. Espero que possamos manter esta velocidade até amanhã, mas sim, penso que no final do dia, o momento da verdade vai ser muito, muito próximo no meio do pelotão e um par de décimos pode mudar muito. Portanto, vamos ver se estamos na parte da frente do pelotão”.