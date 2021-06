GP França F1: Estratégia da Alpine só beneficiou Alonso | AutoSport

A Alpine apostou em duas estratégias diferentes para cada um dos seus pilotos. Fernando Alonso, que se qualificou em 9º, largou com pneus médios, trocando depois para os duros, enquanto Esteban Ocon, 11º na qualificação, saiu para a corrida com pneus duros, parando 10 voltas mais tarde que o seu colega de equipa, na volta 28.

Fernando Alonso começou bem a corrida ao partir do nono lugar da grelha e saltar para o sétimo lugar a meio da primeira volta. Na volta 18 parou para trocar para pneus duros e até final, o seu ritmo foi forte e foi capaz de subir de volta aos pontos. Nas últimas cinco voltas, Alonso esteve envolvido na batalha com Daniel Ricciardo e Pierre Gasly pelo sexto lugar, mas o espanhol teve de se contentar com o oitavo lugar.

“Começámos em nono e terminámos em oitavo e, no final, executámos a corrida como queríamos, por isso hoje estou contente com o resultado. Não esperávamos que os pneus se degradassem como o fizeram e os nossos pneus médios não duraram muito tempo no início da corrida. Fiquei um pouco preocupado, mas quando mudámos para o duros mostrámos um ritmo forte e levámos até ao fim e parecia que nas últimas voltas, poderíamos ultrapassar Gasly e Ricciardo. Já tivemos desempenhos semelhantes em alguns circuitos, tanto no sábado como no domingo, por isso penso que podemos estar um pouco mais relaxados que esta é a nossa verdadeira posição e não a que mostrámos no Mónaco”, confirmou Alonso depois da corrida.

Esteban também fez uma largada sólida com pneus duros, colocando pressão sobre ambos os McLarens à frente. Não foi capaz de manter o seu ritmo no primeiro stint e, depois de ter trocado de pneus para médios, na volta 28, o francês ficou fora dos pontos. A partir daí, não conseguiu avançar mais no terreno e terminou na décima quarta posição.

“Não encontrei ritmo com nenhum dos pneus, estavam a degradar-se muito rapidamente, e isso significou não sermos capazes de tentar chegar aos pontos. Vamos aprender com este fim de semana e seguir em frente. A próxima corrida é na próxima semana, e o nosso objetivo é regressarmos com força“, afirmou o piloto que estaria à espera de um grande resultado no “seu” circuito e frente ao “seu” público.

Para o diretor executivo da Alpine, Marcin Budkowski, a corrida foi “dominada pela gestão de pneus e o seu desgaste e foi uma história muito diferente para ambos os nossos carros. Tentámos uma estratégia inversa com Esteban, e ele teve mais desgaste no primeiro stint. Na altura em que parou, a sua corrida já estava comprometida.

Fernando teve uma boa partida e estava entre os dez primeiros na luta por toda a corrida. Também teve algum desgaste frontal, mas, conseguimos resolver isso no segundo stint com pneus duros e foi capaz de exercer alguma pressão sobre Gasly e Ricciardo na renhida batalha pelo sexto lugar. É bom voltar a correr com os nossos rivais na pista depois de duas corridas difíceis, mesmo se sentirmos que poderíamos ter conseguido mais pontos neste fim de semana”.