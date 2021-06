GP França F1, Esteban Ocon: “o ritmo do carro tem sido bastante forte” | AutoSport

Laurent Rossi, CEO da Alpine, disse que era objetivo da equipa chegar ao quinto posto. Pelo que demonstraram os dois pilotos da equipa, estão a ir pelo bom caminho. Esteban Ocon foi o 5º mais rápido no TL1 e 6º no TL2, mas diz que a equipa ainda pode melhorar algumas áreas do carro, para conseguir ainda melhores resultados.

“É o que esperávamos, ou tínhamos a esperança, diria eu. Neste momento, parece bem. Penso que o ritmo do carro tem sido bastante forte hoje; é apenas sexta-feira, por isso precisamos de continuar a olhar para o que podemos fazer exatamente amanhã, mas sim, ainda temos algumas áreas que podemos fazer melhor”.