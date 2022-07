GP França F1, Esteban Ocon: “Faltou-nos demasiado para passarmos à Q3” | AutoSport

Esteban Ocon não teve uma tarde feliz em Le Castellet. O piloto da Alpine foi eliminado na Q2 e teve de se contentar com o 12º lugar. Olhando ao sétimo lugar de Fernando Alonso, seu companheiro de equipa, foi um mau resultado, o que Ocon admitiu sem problema. O piloto francês queixou-se de inconsistência do seu monolugar o que tem complicado a tarefa ao #31:

“Faltou-nos demasiado para podermos passar à Q3. Há muito a rever, mas temos um grande problema com o carro. Já há algumas corridas que tem sido inconsistente, às vezes funciona bem, outras vezes não. Deveríamos ter conseguido um lugar no top10 facilmente. Não está nada acabado, amanhã arrancamos do top 10 e espero que nos possamos aguentar aí. Não sei o que se passa exatamente, as atualizações que trouxemos colocam-nos na direção certa. Este problema já surgiu no passado e é o que temos de entender e resolver. Em F1, uma diferença de quatro ou cinco décimos é demasiado.”