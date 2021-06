GP França F1: esperados 15.000 espetadores por dia | AutoSport

O GP de França começa, para já, da melhor maneira. Com o alívio das medidas restritivas do combate à COVID-19 em França, vai ser possível um máximo de 15.000 espetadores nas bancadas em cada dia do evento.

É para já, um recorde em termos de espetadores nas bancadas. Esperam-se mais espetadores nas próximas provas europeias, mas depois de ser impedida a entrada ao público em Portimão, Baku e Imola, apenas 1000 espetadores em Barcelona e 7500 no Mónaco, o GP de França marcará o regresso em (alguma) força à F1.