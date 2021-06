GP França F1, Lando Norris: “há muito que podemos aprender com o GP passado” | AutoSport

Deixando os circuitos citadinos para trás, parece que a ida para Paul Ricard, um traçado mais permissivo em termos de escapatórias, agrada à maioria dos pilotos. Lando Norris não é exceção, afirmando que tiraram ilações do GP anterior e que todos na equipa estão a trabalhar para conseguirem pontuar o máximo possível.

“Olhando para Baku, fizemos uma boa recuperação para marcar alguns pontos importantes para o Campeonato dos Construtores. Ao mesmo tempo, há muito que podemos aprender com o GP passado que podemos levar para as próximas três corridas. Três corridas que podem ser intensas, mas todos na pista e na fábrica estão preparados e continuam a dar tudo para nos dar a melhor oportunidade de competir por pontos. Temos de continuar trabalhar como equipa para extrair o máximo do carro para permanecer nesta apertada batalha com os nossos concorrentes. Passar de uma corrida de circuitos citadinos para pistas mais tradicionais como em França e Áustria será um desafio excitante. É ótimo regressar a Paul Ricard para o Grande Prémio de França depois de tudo o que aconteceu no ano passado. É uma pista divertida e rápida com uma mistura de curvas e oportunidades para boas corridas”.