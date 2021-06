GP França F1, Daniel Ricciardo: “era a nossa corrida de sonho e conseguimos realizá-la” | AutoSport

Daniel Ricciardo voltou a sorrir. Foi uma corrida sólida por parte da McLaren e o australiano voltou a ter uma exibição mais ao seu nível. Parece que as horas passadas no simulador estão a compensar. A luta no meio do pelotão, está ao rubro, com Ferrari e McLaren no topo desse “mini” campeonato.

“Definitivamente, um domingo positivo”, afirmou Ricciardo no final da corrida. “Penso que foi a corrida que tínhamos esperanças que acontecesse, mas não pensamos que iria acontecer. Penso que não esperávamos que o nosso adversário mais próximo não marcasse pontos, e que fossemos o melhor do meio do pelotão, com ambos os carros. Essa era a nossa corrida de sonho e conseguimos realizá-la. Estou realmente feliz com a corrida, embora, se for honesto, não tenha ficado totalmente satisfeito com o carro. Estava a lutar com o carro desde as voltas para a grelha e depois em toda a corrida. Mas parecia que todos os outros, para além do Lando, estavam a ter mais dificuldades. Foi uma corrida divertida e estou feliz por termos trazido para casa um quinto e um sexto lugar para a equipa. Já estava na altura de voltarmos a estas posições, por isso foi um dia positivo”.