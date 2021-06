GP França F1, Daniel Ricciardo: “continuar a aumentar a confiança no carro” | AutoSport

Daniel Ricciardo tem vindo a ser batido pelo colega de equipa, facto que se esperava, já que temos de contar com a mudança de paradigma entre a construção do chassis pela Alpine e pela McLaren. Mas parece que o australiano está a demorar mais a sentir-se bem dentro do carro que o que estávamos à espera. O ciclo que começa em França, de três corridas em três fins de semana consecutivos, pode ajudar o piloto.

“Esta semana vamos a França para começar o primeiro ciclo de três corridas da temporada e mal posso esperar para começar. Três corridas consecutivas podem ser vistas como um desafio, mas é também uma grande oportunidade para conseguir tempo contínuo no carro e realmente construir algo sobre os progressos que fizemos até agora. Ser capaz de fazer mais quilómetros consecutivamente durante os próximos três fins de semana combinados com o trabalho que fizemos no simulador irá, assim o esperamos, levar-nos a um bom lugar e continuar a aumentar a minha confiança no carro. Tivemos definitivamente um fim-de-semana produtivo em Baku com vários momentos positivos. Estou ansioso por correr em Paul Ricard este fim de semana. É uma pista muito mais convencional e clemente do que Baku que também traz um pouco menos de riscos. Portanto, vamos manter-nos concentrados, tentar juntar tudo e ver o que podemos fazer”!