GP França F1: Corrida sem pontos para a Alfa Romeo | AutoSport

A série consecutiva de corridas a pontuar para a Alfa Romeo terminou no Grande Prémio de França, com Antonio Giovinazzi e Kimi Räikkönen a terminarem em 15º e 17º, respectivamente. Foram dois GP ‘s consecutivos a pontuar, que davam alento à equipa para se desmarcar de Williams e Haas.

Na sequência dos resultados positivos no Mónaco e em Baku, e de uma sessão de qualificação em que Giovinazzi falhou a entrada na Q3 por menos de 0,2s, a equipa esperava poder estar na luta pelo top 10.

Ambos os pilotos tiveram uma boa largada, coisa que ambos já nos acostumaram, poderia ser presságio para terminar mais uma vez no pontos, mas a realidade da corrida acabou por ser diferente. No final, a decisão de começarem ambos os pilotos com o composto mais duro dos pneus Pirelli, não resultou e numa corrida sem desistências – pela décima vez na história da Fórmula 1 – a equipa ítalo-suíça não conseguiu terminar nas posições pontuáveis.

Para Fréderic Vasseur, chefe de equipa, a corrida até começou bem, “mas infelizmente a nossa escolha de optar por uma estratégia diferente não compensou. Começámos com pneus duros, mas tivemos sempre muito tráfego à frente e isso custou-nos bastante tempo. Na segunda parte da corrida, não fomos capazes de maximizar o potencial dos pneus médios, pois tínhamos de lidar com as bandeiras azuis, pelo que não podíamos realmente recuperar terreno.”

Kimi Raikkonen, piloto que pontuou na última prova antes de Paul Ricard, estava com “um ritmo muito melhor quando mudámos para os médios, mas nessa altura já estávamos um pouco atrasados e, com todo o tempo que perdemos para as bandeiras azuis, não podíamos fazer a diferença para a posição final.”

O piloto italiano Antonio Giovinazzi, confirma o que disseram Vasseur e Raikkonen, acrescentando que, “fomos bons na volta de qualificação de ontem [Sábado], por isso vamos precisar de compreender o que aconteceu hoje [Domingo]. No final, não foi uma corrida fácil, tivemos dificuldades na primeira parte com os pneus duros e depois não fizemos progresso suficiente com os médios.”