GP França F1: Corretores danificam carros, mas FIA nada altera | AutoSport

Os pilotos de Fórmula 1 fazem tudo e mais alguma coisa para ir buscar mais um milésimo e só existe uma coisa que os trava: Os muros de betão. Tudo o resto é para explorar até aos limites e muitas vezes para lá deles. Paul Ricard é mais um capítulo nessa história.

Desta feita, o Diretor de Corrida da FIA, Michael Masi, rejeitou os pedidos das equipas de Fórmula 1 para remover os polémicos corretores ‘salsicha’ na saída na Curva 2 do circuito de Paul Ricard. Tudo porque vários pilotos já lá deixaram várias dezenas de milhar de euros.

Os corretores, estão lá para evitar que os pilotos excedam os limites da pista, mas os pilotos não resistem a alargar as respetivas trajetórias, o que teve como consequência vários milhares de euros de danos nos carros.

A Mercedes e a Red Bull pediram à FIA, se considera fazer alguma coisa, a FIA respondeu a dizer que os mesmos corretores já lá estavam em 2019, e o argumento é simples: “Os danos são demasiados por uma trajetória alargada um metro”. O Diretor de Corrida disse que iria analisar a questão, mas decidiu não aceitar o pedido para alterar os corretores.

Talvez não tivesse sido mal pensado retirar os corretores e serem absolutamente inflexíveis nos limites de pista. Qual é a dificuldade de fazer isto? Veja-se a curva 6, onde há limites de pista rigorosos.

Como se sabe, os excessos os limites de pista são registados, à terceira vez, será mostrada uma bandeira preta e branca. Abusos seguintes, seguem para os Comissários e as penalizações em corrida vão suceder-se…