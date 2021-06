GP França F1, Christian Horner: “Se os conseguirmos vencer aqui, podemos vencê-los em qualquer lugar” | AutoSport

Christian Horner é um chefe de equipa muito animado por estes dias. Depois da vitória em Baku, que poderia ainda ter sido o 1-2 para a equipa, Max Verstappen foi o mais forte na qualificação, num traçado onde a Mercedes tem sido forte. Aliás, a Mercedes tem sido forte, ponto final. Este ano a Red Bull, é que também tem uma palavra a dizer nas contas dos campeonatos.

“É fantástico, é a nossa primeira pole em França. Foi uma grande atuação do Max. Foi rápido em todas as sessões durante todo o fim de semana. Conseguimos melhorar ainda mais o carro em cada sessão. Perez também está lá, o que é promissor.”

Questionado sobre o que foi alterado no RB16 para uma mudança tão grande de paradigma, entre Quinta feira de manhã e a tarde, Horner apenas respondeu que fizeram alterações para retirar algum downforce, mas que as mudanças, “dá-nos mais confiança, mas temos de esperar e ver amanhã. A Mercedes tem sido tão forte aqui nos últimos anos. Se os conseguirmos vencer aqui, podemos vencê-los em qualquer lugar. A equipa trabalhou muito bem, foram dias longos. É difícil com o teto orçamental, com o carro atual, mas também com os carros de 2022. Colocar tanta pressão sobre a Mercedes é fenomenal. Amanhã deveremos ser novamente muito competitivos. Perez também está lá, por isso podemos colocar pressão sobre a Mercedes. Temos várias opções estratégicas. Importante é um bom começo. Temos de fazer tudo o que é básico corretamente. Com isso quero dizer a estratégia e os pit stops”.