GP França F1, Christian Horner: “Fiquei surpreendido por a Mercedes ter mudado de motor tão cedo” | AutoSport

Durante a segunda sessão de treinos livres do GP de França, a SkySports falou com Christian Horner para saber o que tinham alterado nas afinações do monolugar de Max Verstappen, porque o ritmo era diferente do da manhã.

Horner deu uma resposta muito genérica, dizendo que alteram um pouco de tudo, aerodinâmica e mecânica. “Durante o almoço mudamos a configuração. O Max parece um pouco mais contente com o carro, mas ainda está tudo muito apertado. Vê-se o Lewis com roxo no sector intermédio. Hoje este sector parece ser da Mercedes”.

Na mesma comunicação, o homem forte da Red Bull lançou algumas dúvidas acerca da alteração de motores por parte da Mercedes, que o fez antes da Honda.

“Fiquei surpreendido por a Mercedes ter mudado de motor tão cedo. Não temos visto isso nos últimos anos, normalmente duram mais tempo. Talvez tenham um pouco mais de degradação do que esperavam. Não sei, estamos a seguir de acordo com o nosso plano. O mais difícil de prever é o número de corridas que vamos ter na época. Há alguns percalços no final do ano”.

Horner disse ainda, que esperava outro comportamento por parte dos pneus da Pirelli, colocando a responsabilidade dos acidentes em Baku nos italianos.