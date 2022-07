GP França F1, Christian Horner: “Charles Leclerc é muito forte” | AutoSport

Charles Leclerc terá cometido um erro na volta 18 do GP de França, quando perdeu o controlo da traseira do seu Ferrari. O jovem piloto da Scuderia admitiu que a continuar com tantos erros, não merece ser campeão, mas Christian Horner saiu em defesa do piloto monegasco. Questionado se acreditava que Leclerc era um piloto muito dado a acidentes, Horner respondeu assim:

“Acho que não. Não sei se algo mais contribuiu para o seu acidente, mas ele é um piloto muito forte. Estes dois tipos [Leclerc e Max Verstappen] motivam-se mutuamente, lutam um com o outro ao máximo e estes carros estão mesmo no limite nestas condições. O seu azar foi a nossa sorte hoje e tem oscilado ao longo do ano. O principal hoje é que Charles estava bem”, disse Horner. “Foi uma excelente corrida entre os dois naquele primeiro período e depois veio o incidente que foi feio. Paramos mais cedo para tentar o undercut, Max tinha efetivamente conseguido a posição em pista e foi uma pena que não tenhamos conseguido ver como isso teria terminado. Mas no final, uma vitória sem problemas para Max e o máximo de pontos, pelo que foi um trabalho bem feito”.