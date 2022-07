GP França F1, Christian Horner: “A estratégia vai ter um papel fundamental” | AutoSport

Christian Horner mostrou-se satisfeito com o resultado alcançado pela Red Bull e avisa para o papel preponderante que a estratégia vai ter na corrida de amanhã. Quando questionado pelos ‘media’ se Max podia ter feito a pole, o chefe de equipa da Red Bull mostrou-se reticente apontando para o grande nível dos Ferrari e para as circunstâncias em que ambos estavam inseridos, com Sainz obrigado a começar a corrida no fundo da grelha a ajudar Leclerc a fazer a volta mais rápida da sessão.

“O vento pode ter sido um pequeno fator, mas os Ferrari foram super-rápidos hoje. Penso que fizeram um bom jogo estratégico, como faríamos com um carro condenado ao começar no fundo da grelha”, disse Horner. “Eles foram um pouco mais rápidos em cada volta, mas penso que estamos a abordar esta pista de forma muito diferente relativamente a eles, em termos de afinação. Como podem ver, eles trazem mais carga aerodinâmica do que nós, têm um nível mais alto na asa do que nós. Nós somos bastante mais rápidos em reta, ao passo que eles são mais rápidos nas curvas, então vai ser fascinante amanhã ver como isto se desenrola”, aponta Christian Horner dum ponto de vista mais estratégico.

Apesar de ter dois pilotos na frente para enfrentar Charles Leclerc, Horner diz que vai ser uma corrida desafiante.

“É sempre um desafio e penso que a estratégia vai ter um papel fundamental e vamos manter os estrategas na pit wall muito, muito ocupados”, afirmou o britânico da Red Bull.

Por Eduardo Moreira