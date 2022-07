GP França F1: Charles Leclerc sai de pista e fica fora de prova | AutoSport

Golpe de Teatro em Paul Ricard. Charles Leclerc saiu de pista quando estava na liderança e está fora de prova. O piloto monegasco parecia estar com a corrida controlada, mas o #16 acabou contra as proteções da pista francesa e acaba de entregar a liderança a Max Verstappen. Leclerc queixou-se de problemas no acelerador, o que poderá ter levado ao pião e ao choque contra as proteções (ou poderá ter sido o acelerador que falhou quando o piloto tentou regressar à pista). O Safety Car foi para a pista e todos aproveitaram para ir às boxes para torcar de pneus.