GP França F1, Charles Leclerc: “Não mereço ganhar o campeonato com estes erros” | AutoSport

Autêntico pesadelo para Charles Leclerc, em França. O piloto, que começou a corrida da pole position, controlou toda a corrida até, à volta 18, quando perdeu o controlo do carro e embateu nos muros da Curva 11, enquanto liderava o Grande Prémio. O monegasco reconhece que o acidente foi fruto de um erro seu e diz que não merece ganhar o campeonato se continuar a cometer erros em pista.

“Eu perdi a traseira. Foi isso. Não sei [se algo estava errado], precisamos de verificar. Não creio que haja, acho que foi apenas um erro. Tentei levar demasiada velocidade para o exterior onde estava, provavelmente, sujo”, diz Leclerc.

O monegasco diz que não merece vencer o título no final da época se continuar a cometer erros: “A culpa é minha e se eu continuar a cometer erros como estes, então não mereço ganhar o campeonato”, assume o jovem de 24 anos. “O nível é alto este ano, eu estou a um nível alto, mas se estiver a cometer estes erros então é inútil estar a um nível alto”, concluiu.

Leclerc entrou no fim-de-semana com um défice de 38 pontos para Verstappen, no entanto, essa diferença aumentou para 63 pontos depois deste Grande Prémio de França.

Por Eduardo Moreira