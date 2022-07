GP França F1, Charles Leclerc: “confiante que podemos ser rápidos, é juntar tudo e não cometer erros” | AutoSport

Charles Leclerc está confiante de que a Ferrari pode ser rápida este fim-de-semana no circuito de Paul Ricard. Depois do triunfo na Áustria, onde colocou fim a uma série de corrida sem vitórias, que vinha desde o GP da Austrália, o monegasco quer agora construir outro tipo de sequência: “É claro que me sinto bem, tenho uma sensação muito melhor do que aquela que tive ao chegar à Áustria”, começou por dizer Leclerc. “Tivemos lá um fim-de-semana muito positivo e agora só precisamos de manter o foco, e esse nível de desempenho”.

“Temos sido muito fortes na Áustria, temos sido muito fortes já há muito tempo, mas infelizmente tivemos bastantes problemas. Mas, olhando para o futuro, estou confiante que podemos ser rápidos este fim-de-semana, trata-se apenas de juntar tudo e não cometer erros”.

A Ferrari tem ‘lutado’ para gerir os seus pneus em Paul Ricard ao longo dos últimos anos, mas Leclerc tem esperança de que não seja o caso desta vez, porque os novos Pirelli de 18 polegadas são em teoria, agora, mais fortes: “Lutámos bastante no ano passado e no ano anterior também, mas sim, este ano, carros diferentes, condições diferentes, vamos cuidar particularmente dos pneus, vamos utilizar estes treinos livres para garantir que não temos o mesmo problema que nos últimos dois anos, e se assim for tenho a certeza de que seremos competitivos”, disse.