GP França F1, Carlos Sainz: “Tem sido, sem dúvida, um desafio” | AutoSport

Carlos Sainz conseguiu o quarto tempo mais rápido da qualificação do GP de França, mas para o piloto espanhol o fim de semana não tem sido fácil e tem sido “um desafio”.

“Tem sido, sem dúvida, um desafio. O pneu com uma aderência tão elevada é sempre fácil a frente escorregar e sentir que se está a ter subviragem. É realmente necessário perceber o carro para tentar obter o pico do pneu dianteiro e não o sobreaquecer. É difícil porque quando estamos a puxar, passamos a fase ótima do pneu. Mas este fim de semana senti-me confortável.”

Sainz confirmou à SkySports que a Ferrari não irá trazer atualizações de fundo para o carro deste ano, com foco no próximo ano.

“Até agora, este ano, além de trazer afinações ao carro, não foram feitas grandes atualizações. O foco está todo no próximo ano. Queremos dar o passo no próximo ano e até agora este ano temos conseguido progredir na compreensão do carro. Mudámos pequenas partes que estão a tornar o carro mais rápido”.