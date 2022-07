GP França F1, Carlos Sainz: “Críticas sobre a estratégia são um pouco injustas” | AutoSport

As críticas às estratégias da Ferrari já são uma espécie de clássico e não poucas vezes a Scuderia toma opções estratégicas questionáveis. No entanto, na qualificação de ontem, vimos uma Ferrari a orquestrar na perfeição um cone de aspiração de Carlos Sainz a Charles Leclerc, que abriu as portas à pole do piloto monegasco.

Questionado sobre as críticas às estratégias da equipa, Sainz disse serem algo injustas.

“Temos recebido muitas críticas em relação às estratégias”, disse Sainz. “Creio ser um pouco injusto porque todas as equipas vão cometer erros. Mas julgo que este ano a equipa tem sido muito sólida no que diz respeito à estratégia e penso que hoje [ontem, na qualificação] é a prova. Também, a relação com Charles e a forma como a equipa trabalha mostra mais uma vez que está tudo a funcionar muito bem e que estamos a trabalhar bem em conjunto. É agradável de ver.”