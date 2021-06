GP França F1: Briefing de sexta com presença de Mario Isola | AutoSport

O usual briefing de Sexta feira à noite na F1, contou ontem com a presença de Mario Isola, o diretor da Pirelli. Conta a Auto Motor und Sport que o ambiente foi construtivo, pese embora o facto de Lewis Hamilton ter questionado o porquê das equipas não terem sido penalizadas e Sebastian Vettel ter vincado a sua insatisfação nos pneus.

Isola teria convidado os pilotos para conversar, mas o homem forte da Pirelli Sport foi ele próprio um dos elementos na reunião virtual pós treinos livre de Sexta feira. Após ter explicado o porquê dos pneus dos carros de Lance Stroll e Max Verstappen terem rebentado, os pilotos levantaram algumas questões acerca da construção dos pneus e Sebastian Vettel deixou bem vincado com a sua insatisfação com o produto que a Pirelli tem vindo a entregar.

Segundo a mesma publicação, Isola terá repetido que as equipas não cumpriram com as indicações de pressão durante a corrida e isso levou Lewis Hamilton a questionar o chefe técnico da FIA, Nikolas Tombazis, do porquê das equipas não terem sido penalizadas. O homem da FIA terá garantido que a organização não terá conseguido provar qualquer infração por parte das equipas.

Elementos da Red Bull e também Max Verstappen, terão garantido aos presentes, que a equipa cumpriu o regulamento.