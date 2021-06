GP França F1: Alterações aos limites de pista | AutoSport

A vigilância sobre os limites de pista na curva 6 do traçado de Paul Ricard, será mais apertada. Segundo as alterações por parte da direção de prova, qualquer carro que não se mantenha em contato com a pista na curva 6, o tempo por volta será apagado, seja durante a sessão de treinos livres ou a qualificação.

Trata-se da curva que dá acesso à reta Mistral, um ponto chave no que às ultrapassagens diz respeito.

Alterações às regras dos limites de pista na curva 1-2 e 3-5 estão também em vigor, mas neste caso não dando origem ao apagar dos tempos, mas sim à notificação às equipas e consequente bandeira preta e branca mostrada.

Durante o dia de ontem, nenhum tempo foi apagado.