GP França F1: Alguns dados estatísticos | AutoSport

O último GP de França dos próximos anos, dada a cada vez mais certa saída de Paul Ricard do calendário, deu-nos uma corrida emocionante e interessante, como nunca se viu em Paul Ricard desde o seu regresso ao calendário. Eis alguns dos números da corrida francesa:

27.ª vitória de Max Verstappen

Max Verstappen carimbou a vitória número 27 da sua carreira. O neerlandês da Red Bull soma e segue com uma taxa de aproveitamento de 17.65% e já é o nono piloto com mais vitórias da F1.

300ºGP de Lewis Hamilton

Hamilton entrou no top 6 dos pilotos com mais corridas feitas na F1. Com 300 GP, Hamilton fica atrás de nomes como Kimi Raikkonen (350), Fernando Alonso (346), Rubens Barrichello (323), Michael Schumacher (307) e Jenson Button (306).

Fernando Alonso é o piloto com mais voltas feitas na F1

Alonso é um exemplo de longevidade e apesar da idade continua em forma. Em França, tornou-se no piloto com mais voltas dadas na F1, 18672, ultrapassando Kimi Raikkonen, que fez 18621 voltas. No top 3 está Lewis Hamilton com 17146 voltas. Fernando Alonso é também o piloto com mais quilómetros percorridos na F1 (93295 km).

Pole n.º 238 para a Ferrari

Depois de uma excelente jogada estratégica, a Ferrari chegou à pole 238 da sua história. Continua isolada na frente desta estatística, com a McLaren em segundo (156) e a Mercedes em terceiro (135)