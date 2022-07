GP França F1, Alex Albon: ” O vento aumentou e complicou-nos a vida” | AutoSport

E tudo o vento levou. Poderia bem ser o título do resumo da sessão de qualificação da Williams. A equipa vinha a mostrar um excelente ritmo, em especial no TL3. Mas na qualificação, a Williams ficou para trás e ficou a perder com o aumento da intensidade do vento, uma fraqueza da equipa de Grove que já existia no ano passado e que este ano, pelos vistos, continua:

“Não sei o que aconteceu em relação ao TL3. Talvez algumas equipas escondam o jogo no último treino. Mas a qualificação não nos correu bem, o vento aumentou na qualificação o que provocou aquela saída de pista na curva 8 (na Q1). A partir daí tornou-se cada vez mais complicado. Sabemos como é, há equipas que sofrem menos quando há mais vento. Vamos torcer para que amanhã não haja vento e um pouco menos de calor.”