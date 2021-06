GP França F1/2º pelotão: Ferrari, McLaren, Alpha Tauri e Alpine na luta | AutoSport

Na frente do pelotão não restam dúvidas que a Red Bull e a Mercedes vão lutar pela vitória em Paul Ricard, logo a seguir, a luta pelo ‘triunfo’ no segundo pelotão é ainda mais interessante, pois temos Ferrari, McLaren, Alpha Tauri e Alpine bem juntas na luta.

Na frente de todos e atrás dos dois Red Bull e Mercedes, está Carlos Sainz, que apesar de ter terminado em segundo no Mónaco, não tem ficado satisfeito com o desenrolar das suas corridas.

O espanhol lutou pela pole position tanto no Mónaco como em Baku, e em ambas as ocasiões as suas hipóteses ficaram frustradas por bandeiras vermelhas na Q3. Depois, na corrida no Azerbaijão, saiu de pista e acabou por ficar limitado ao oitavo lugar, mas se tudo lhe correr normalmente, já mostrou ser capaz de mais.

Embora a Ferrari não pareça tão competitiva numa volta (performance) este fim-de-semana, como o foi nessas duas corridas, Carlos Sainz mostrou grande andamento nos treinos de Paul Ricard e confirmou isso na qualificação onde garantiu o melhor lugar atrás dos pilotos da Red Bull e Mercedes.

Também Pierre Gasly parece estar em condições de fazer uma corrida interessante, bem como o companheiro de equipa de Sainz na Ferrari, Charles Leclerc, sem esquecer os McLaren e Alpine.

A Ferrari teve a vantagem no sábado, mas tende a ser a McLaren que se torna mais forte na corrida, e apesar do melhor McLaren, o de Lando Norris, surgir só na oitava posição, contamos com muita luta entre Ferrari, Gasly, McLaren, e um pouco atrás a Alpine, ainda que ‘muito pouco’ atrás.

Fernando Alonso parte de nono na frente de Daniel Riccardo, com Esteban Ocon (11º) a poder escolher os pneus com que arranca para a corrida. Um aspeto que lhe dá maior margem estratégica.