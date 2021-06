GP França de F1, Yuki Tsunoda: “preciso de trabalhar na minha qualificação…” | AutoSport

Yuki Tsunoda deslumbrou nos testes do Bahrein, e esteve bem na primeira corrida, mas desde aí quase só mesmo a prestação do Azerbaijão se pode considerar positiva. Este fim de semana, sendo verdade que arrancou do pitlane e terminou em 13º, depois de ter feito um pião na sua primeira volta na qualificação. Devia ter chegado facilmente à Q2, mas não foi isso que sucedeu.

Na corrida, passou os Haas e Williams na primeira volta, mas fez poucos progressos, terminando atrás de George Russell. O erro na Q1 estragou-lhe por completo o fim de semana: “A primeira volta foi realmente boa, comecei a partir do pitlane e consegui ganhar três lugares. Ficámos presos atrás dos Alfa Romeo, que estavam numa estratégia diferente, por isso tentámos fazer com que os pneus mais duros funcionassem. No entanto, tive de forçar desde o início e no final da corrida eles tinham ‘desaparecido’ completamente. Mais uma vez, adquiri quilometragem e experiência de corrida, o que é realmente positivo para mim. Agora só preciso de trabalhar na minha qualificação para poder começar a corrida mais acima na grelha e ter mais hipóteses de marcar pontos”, disse Yuki Tsunoda.