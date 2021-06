GP França de F1: Verstappen faz ‘undercut’ a Hamilton | AutoSport

Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) fez ‘undercut’ a Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) nas trocas de pneus. É habitual ao inglês sair-se bem nesta manobra, mas desta feita a Red Bull esteve melhor e com isso, Max Verstappen regressou à ‘liderança’ virtual do GP de França, já que neste momento o comandante é Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) mas quando for às boxes irá perder a posição, caindo provavelmente para o quarto lugar. Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) roda agora atrás de Hamilton.

Depois, rodam um conjunto de pilotos que ainda não foram às boxes (para lá de Pérez), que quando o fizerem vão perder as posições que têm neste momento em pista.