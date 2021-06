GP França de F1: Lewis Hamilton já lidera | AutoSport

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) aproveitou um erro de Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) após o arranque, com o holandês a sair momentaneamente de pista, regressando, no entanto, na frente de Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12). no top 10, Fernando Alonso (Alpine-Renault A521) passou para a frente dos dois McLaren, Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing-Ferrari C41) ganhou três posições na primeira volta