GP França de F1: Hamilton na frente, Verstappen por perto | AutoSport

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) aproveitou um erro de Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) após o arranque, e lidera à 10º volta com 1.7s de avanço para o piloto da Red Bull. Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) é terceiro 1.4 mais atrás de Verstappen.

Recuando um pouco, e fazendo o filme até aqui, Fernando Alonso subiu dois lugares, para sétimo, na primeira volta. Max Verstappen errou, saiu na primeira curva e Lewis Hamilton depressa construiu uma vantagem de 1,4s sobre Verstappen.

Sebastian Vettel pasosu para a frente de Esteban Ocon em 11º, existindo algumas lutas animadas no meio do pelotão.

Daniel Ricciardo chegou ao nono lugar, na frente do companheiro de equipa, Lando Norris, quem mais perdeu posições no top-10 na fase inicial da corrida, três lugares.

Pouco depois, Charles Leclerc voltou para a frente de Fernando Alonso, no sétimo lugar, com os dois Ferrari em quinto e sétimo.

Valtteri Bottas segue de perto os dois da frente, com Sergio Pérez a dois segundos… do segundo Mercedes, em quarto.