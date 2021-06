GP França de F1: Hamilton ‘aguenta’ Verstappen | AutoSport

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12) tem agora apenas Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) a pouco mais de quatro segundos, depois do holandês ter passado Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) com alguma facilidade, com uma típica manobra agressiva do holandês. Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) está agora em ‘cima’ de Bottas e pode ainda chegar ao pódio, enquanto lá na frente Hamilton parece estar a conseguir suster a aproximação de Verstappen.