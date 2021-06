GP França de F1: Equilíbrio na frente e a meio do pelotão | AutoSport

Um pouco para lá do meio da corrida e sem que os Aston Martin tenham trocados de pneus, Max Verstappen (Red Bull Racing-Honda RB16B) lidera com cerca de um segundo de avanço para Lewis Hamilton (Mercedes F1 W12), depois de ter cometido um erro após a partida e perdido a posição para o inglês, que recuperou ao fazer-lhe ‘undercut’ na ida às boxes.

Valtteri Bottas (Mercedes F1 W12) é terceiro e está a perder terreno para ambos, rodando agora a cerca de quatro segundos do holandês, três de Hamilton.

Sergio Pérez (Red Bull Racing-Honda RB16B) é quarto mais foi às boxes bem mais tarde que os adversários à sua frente o que significa que vai chegar à fase decisiva da corrida com pneus em melhor estado do que os três da frente. Contudo, tem 13.5s para recuperar a Bottas.

Sebastian Vettel (Aston Martin-Mercedes AMR21) e Lance Stroll (Aston Martin-Mercedes AMR21) ainda não foram às boxes , pelo que são quinto e sexto, rodando na frente de Daniel Ricciardo (McLaren-Mercedes MCL35M), Carlos Sainz Jr. (Ferrari SF21) e Lando Norris (McLaren-Mercedes MCL35M). Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda AT02) fecha o top 10 sendo que entre o sétimo e 12º vão apenas sete segundos, portanto tudo muito equilibrado.